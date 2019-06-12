طارق عامر يفوز بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا

كتبت- منال المصري:

تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، تسلم عامر، الجائزة خلال حفل في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو.

وتُمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الأفريقية، بحسب البيان.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن عامر حقق نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته وكذلك الحد من نسب التضخم.

وأضاف البيان، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.