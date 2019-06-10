"كاسيو" تطلق مبادرة لتدريب 28 ألف معلم على تكنولوجيا العلوم والرياضيات

كتب- محمد علاء الدين:

قال كوجي ناكا، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيو الشرق الأوسط، إن الشركة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل تدريب 28 ألف معلم بالمرحلة الإعدادية، لمدة عامين على تكنولوجيا العلوم والرياضيات.

وأضاف ناكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، أن الهدف من البرنامج تعليم مادة الرياضيات وتكنولوجيا العلوم بواسطة مدربين متخصصين من شركة كاسيو.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الهدف من مبادرة التدريب مع كاسيو هو تمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا كأداة بشكل فعال وشيق بدون ملل أو جمود للوصول بالطالب إلى شغف لتعلم الرياضيات.

وقال مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، "لدينا تعاون سابق مع شركة كاسيو في كثير من البرامج، وتعتمد المبادرة على اختيار 27 مدرس رياضيات من كل محافظة ليتم تدريبهم على أن يكون كل مدرس تلقى تدريب يكون خبير ومدرب لتدريب باقي مدرسين المحافظة بحيث يتم الانتهاء من تدريب إجمالي مدرسي الرياضيات المرحلة الإعدادية بعدد 28 ألف مدرس.