بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.. سحر نصر تعلن تفاصيل المنطقة الحرة بأسوان

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المنطقة الحرة العامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أمس الأربعاء، ستتضمن 160 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار وتوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضافت الوزيرة في بيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس، أن من المتوقع أن تحقق المنطقة الحرة بأسوان 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلي تساهم في نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا.

وذكرت أن إنشاء هذه المنطقة يأتي ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المنطقة ستقام على مساحة 187 فدانا، بالمنطقة اللوجستية، والمطلة على طريق (القاهرة- أسيوط- أسوان) الغربي، وتستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها، وتصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.

كما تستهدف المنطقة الجديدة تصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها، وتصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن المنطقة تستهدف أيضا تصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد، وتصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التي تشتهر بها قرى النوبة.

وتستهدف المنطقة الجديدة أيضا خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل، بحسب سحر نصر.

وكشفت الوزيرة، عن أنه قبل إنشاء المنطقة، تقدم 48 مستثمرا بطلبات لتوفير 233.4 ألف متر مربع تمثل إشغال بنسبة 44.6% من المساحات المخططة للاستثمار بالمنطقة باستثمارات 60 مليون دولار توفر 2318 فرصة عمل حتى الآن، "وهو ما يدل على أهمية هذه المنطقة فى جذب الاستثمارات الجديدة"، بحسب البيان.

وذكرت الوزيرة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، تأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار هدف الوزارة بتحقيق توزيع جغرافي عادل في عبر خططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يساهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها.

وأضافت أنه بالتالي تم توزيع المناطق الجديدة التي يجري العمل بها، على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد، والدلتا، وقناة السويس، وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ إصدار قانون الاستثمار استطاعت الوزارة إنجاز العمل في إنشاء منطقة حرة في المنيا، وأخرى في نويبع، في الوقت الذي لم يتم إنشاء مناطق حرة منذ عام 2004.

وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفذ خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازي مع إنشاء مناطق جديدة، حيث يجري العمل على تطوير المناطق الحرة بمدينة نصر، وبورسعيد، والإسكندرية، وهي مناطق لم تشهد أي تحديث أو تطوير منذ إنشائها في سبعينات القرن الماضي.

ويبلغ عدد المناطق الحرة الحالية 9 مناطق، بعدد مشروعات نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.

وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التي بلغت 6.4 مليار دولار، وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التي بلغت 4.9 مليار دولار، بحسب البيان.

وتعمل وزارة الاستثمار حاليا على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022.