الإحصاء: معدل التضخم الشهري يتراجع إلى 0.4% خلال أبريل

كتب- مصطفى عيد:

واصل الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين التباطؤ في وتيرة ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 0.4% لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي مقارنة بما كان عليه في مارس، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ويعني ذلك أن معدل التضخم الشهري للأسعار قد تراجع في أبريل مقارنة بمارس، والذي سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلاله 0.9% لإجمالي الجمهورية.

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال أبريل إلى زيادة أسعار أسعار الفاكهة بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.6%، والحبوب والخبز بنسبة 0.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%.

وارتفعت أسعار الليمون خلال شهر أبريل بنسبة 59.6%، والموز بنسبة 15.6%، والأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 6.4%، والأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 1.9%، والأرز بنسبة 0.9%، والمكرونة بنسبة 0.4%.

وبحسب البيان، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.