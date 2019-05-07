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    معيط: باكستان عينت ممثل صندوق النقد بمصر محافظا للمركزي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي

    12:31 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    معيط: باكستان عينت ممثل صندوق النقد بمصر محافظا للمركزي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي

    محمد معيط وزير المالية

    كتب- عبد القادر رمضان:

    قال محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، الباكستاني الجنسية، تم تعيينه محافظا للبنك المركزي في باكستان من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي على غرار ما جرى في مصر.

    "رئيس وزراء باكستان قرر يستعين بممثل صندوق النقد الدولي في مصر محافظا للبنك المركزي الباكستاني حتى يكرر تجربة نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر".

    وقال إن كثيرين من وزراء المالية يتصلون بوزير المالية المصري من أجل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

    صندوق النقد مصر محمد معيط وزير المالية الاصلاح الاقتصادي باكستان

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