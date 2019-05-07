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    المالية ترسل مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية للوزراء الأسبوع المقبل

    12:29 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    المالية ترسل مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية للوزراء الأسبوع المقبل

    وزارة المالية

    كتب- عبد القادر رمضان:

    قال محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزارة انتهت من مشروع قانون الضرائب الموحد والفاتورة الإلكترونية وسترسله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

    وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بعض التشريعات الأخرى مثل التجارة الإلكترونية وقانون الموازنة العامة.

    ويهدف القانون لتيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، وضريبة القيمة المضافة, وضريبة الدمغة, ورسم تنميه الموارد الماليه للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.

    كما يرسي مشروع القانون الجديد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وفقا لبيان سابق لوزارة المالية.

    وزارة المالية محمد معيط مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية الضرائب

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