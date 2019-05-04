البنك الدولي والاستثمار يعلنان تفاصيل دعم رواد الأعمال بـ 200 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديفيد مالبس، رئيس مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت عن تفاصيل مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت من الوزارة فإن المشروع يأتي في إطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.

وشهدت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك، توقيع إعلان نوايا بين الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البيان إن المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت سحر نصر، في البيان إن هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.

وأشارت نصر لتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد.

وأضافت أن مصر تتعاون مع البنك الدولي في دعم عدد من المشروعات مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية الأساسية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.

وقالت الوزيرة، إن رئيس البنك الدولي، سيزور غدا مشروع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البيان الصحفي قال ديفيد مالباس: إن "مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا في بدء أعمالهم الخاصة.

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة في خلق فرص العمل للشباب والمرأة في مصر".

ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر.

كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، بحسب البيان.

وقال إن الأموال ستوزع من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب.