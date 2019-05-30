التخطيط: تطوير 197 وحدة محلية ضمن خطة التحول الرقمي (إنفوجرافيك)

سعره 250 جنيهًا.. شركة مصرية تصمم قيمصًا لتشجيع مصر في بطولة أفريقيا

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة انتهت من تطوير 197 وحدة محلية من إجمالي 313 وحدة، ضمن خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل الماضي.

وأوضح البيان، أن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة، إنه تم ميكنة الأعمال وتطوير 24 قسم طب شرعي ميداني بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والأقصر والفيوم.

وأضافت أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول وعدد 9 مكاتب شهر عقاري من إجمالي 28 مكتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير.

وعن نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تطوير 373 نقطة بالمحليات و 54 نقطة بالشهر العقاري و86 نقطة بالسجل التجارى وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور وذلك بالمحافظات المختلفة.

وأوضح البيان، أنه في إطار المبادرة القومية لمحاربة فيروس سي، وفرت الوزارة عدد 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإداري.

وتتجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول، بحسب البيان.