رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال 7 سنوات (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على محاربة ارتفاع البطالة في الأعوام التالية لثورة يناير 2011 حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في هذه الفترة إلى 13.4% بنهاية عام 2013.

ونجحت الحكومة في السنوات الست الأخيرة في خفض معدلات البطالة تدريجيا لتسجل 8.1% خلال الربع الأول من 2019، وهو مستوى لم تصل إليه منذ أكثر من عقد على الأقل، وذلك رغم الإجراءات الصعبة للإصلاح الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نشاط القطاع الخاص وقيد من حركة العديد من الشركات نحو التوسع.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي رحلة معدل البطالة نحو الانخفاض في السنوات السبع الأخيرة، وذلك من أعلى مستوى وصل إليه بعد ثورة يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.