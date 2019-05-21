  • عاجل:ننشر تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال 7 سنوات (إنفوجرافيك)

    04:42 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال 7 سنوات (إنفوجرافيك)

    عمال

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على محاربة ارتفاع البطالة في الأعوام التالية لثورة يناير 2011 حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في هذه الفترة إلى 13.4% بنهاية عام 2013.

    ونجحت الحكومة في السنوات الست الأخيرة في خفض معدلات البطالة تدريجيا لتسجل 8.1% خلال الربع الأول من 2019، وهو مستوى لم تصل إليه منذ أكثر من عقد على الأقل، وذلك رغم الإجراءات الصعبة للإصلاح الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نشاط القطاع الخاص وقيد من حركة العديد من الشركات نحو التوسع.

    ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي رحلة معدل البطالة نحو الانخفاض في السنوات السبع الأخيرة، وذلك من أعلى مستوى وصل إليه بعد ثورة يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

    https://www.masrawy.com/files//Downloads/777774158.jpg

    معدل البطالة مصر ثورة يناير 2011 المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

    الخبر التالى:

    4.2 مليار جنيه أرباح مستهدفة لـ3 شركات تابعة للقابضة للتأمين العام المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان