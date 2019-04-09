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    السيسي يقابل ترامب.. علاقات مصر وأمريكا الاقتصادية في 10 أرقام (فيديوجرافيك)

    06:34 م الثلاثاء 09 أبريل 2019
    السيسي يقابل ترامب.. علاقات مصر وأمريكا الاقتصادية في 10 أرقام (فيديوجرافيك)

    الرئيس السيسي وترامب

    كتب- مصطفى عيد:

    يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليا، لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات، ومنها المجالات الاقتصادية.

    ويرصد مصراوي من خلال الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات والأرقام المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار أو المساعدات التنموية.

    السيسي دونالد ترامب العلاقات المصرية الأمريكية
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