وزير التجارة يبحث مع عدد من الشركات العالمية زيادة استثماراتها بمصر

سحر نصر: عدم المساواة بين الجنسين تعرقل النمو وتمنع القضاء على الفقر

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، التقى مع ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية المشاركين بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت بالأردن حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحسب بيان من الوزارة.

وتضمنت هذه اللقاءات، لقاءً مع ماساهيرو ناريكيو، الرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو إلكتريتك اليابانية العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، ورامز فوزي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة جونسون أند جونسون.

وبحث نصار، مع ماساهيرو ناريكيو، مشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري للإنتاج بالسوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

وقال نصار إن اللقاء استعرض إمكانيات تعزيز استثمارات الشركة في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أهمية العمل على نقل بعض الصناعات القائمة على التقنية الحديثة إلى مصر.

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من محور قناة السويس لتسهيل علاقات الشركة التجارية مع الأسواق العالمية خاصة وأن شركة سوميتومو لديها العديد من الشركات والاستثمارات في القارة الآسيوية، وتصدر إنتاجها لمختلف دول العالم عبر قناة السويس.

وقال ماساهيرو ناريكيو، الرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو إلكتريتك العالمية، إن شركته تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري باعتباره سوقاً واعداً يتيح المزيد من فرص التصدير لمختلف الأسواق والدول المجاورة.

وأشار ناريكو إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لزيادة فرص الاستثمار في مصر، وإقامة المزيد من المصانع وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

كما التقى الوزير مع رامز فوزي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة جونسون آند جونسون المتخصصة في صناعة وإنتاج الأدوات الطبية ومنتجات الأطفال ومستحضرات التجميل، لبحث استثمارات الشركة الحالية بالسوق المصرية وخططها المستقبلية لزيادة أنشطتها في مصر في مجالات الابتكار والتنمية والحلول الطبية والدوائية.

وقال رامز فوزي، إن شركته تحرص على التوسع في استثماراتها بالسوق المصري للإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والقارية والعالمية.

كما شملت لقاءات الوزير لقاءً آخر مع بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه إس جي سي" المتخصصة في مجال العقارات والإنشاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة الشركة لتوسيع محفظتها الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيشوي عزمي، إن السوق المصري يمثل محورا استثماريا متميزا بأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرا والتي تضمنت مشروعات كبرى في مجالات الإنشاء شجعت الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري.

والتقى نصار، أيضا مع تامر حامد المدير الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة الشرق الأدنى، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصري، وخطة الشركة لزيادة صادراتها من مصر إلى القارة الأفريقية في إطار خطة الوزارة لزيادة النفاذ للقارة السمراء.

وقال تامر حامد، إن شركته تلتزم بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة إفريقيا بصفة خاصة، مؤكدا حرص الشركة على الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.

وأضاف أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ ما يزيد عن 30 عاماً ويصل حجم استثماراتها حاليا إلى نحو 3 مليارات جنيه، وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.