تراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الموز البلدي، جنيهًا واحدًا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات.
وفي المقابل تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشًا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.
البصل بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.
الكوسة بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.
البسلة بين 7 و 10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
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