تراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الموز البلدي، جنيهًا واحدًا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشًا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.