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    تراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:26 ص الأحد 07 أبريل 2019
    تراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الموز البلدي، جنيهًا واحدًا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات.

    وفي المقابل تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشًا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

    البصل بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

    الكوسة بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

    البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

    اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

    البصل أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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