وزير البترول يبحث فرص التعاون مع السعودية في التنقيب بالبحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي لأسواق البترول العالمية والأسعار.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية بين الوزيرين على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس- البحر الميت" بالعاصمة الأردنية عمان، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وبحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية والموقف الحالي لأسعار خام برنت، والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت جلسة المباحثات بين الملا والفالح تبادل الآراء حول الفرص البترولية والغازية في منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المنطقة الواعدة، وفقا للبيان.

وأشارت وزارة البترول إلى أن هذا التباحث بشأن منطقة البحر الأحمر يأتي في ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وطرح مصر مؤخرا لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تعزز فرص جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في أنشطة التعدين، وتبادل المعلومات والخبرات خاصة أن كلا البلدين تعملان على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة بهما لتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد.

ويدعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات بين البلدين قطاع التعدين في كليهما في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية بينهما في بعض المناطق، وفقا للبيان.

كما عقد الملا وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين، تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين خلال الفترة المقبلة.