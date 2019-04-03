هالة السعيد تشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب

القاهرة- مصراوي:

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من الاجتماعات السنوية للمجلس والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب، بمشاركة أكثر من 2000 شخص.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، قالت هالة السعيد إن الفعالية توفر منصة مثالية لصانعي القرار لمناقشة قضايا التنمية والتحديات، واستكشاف الفرص التي تواجه البلدان الأعضاء في مجموعة البنك.



كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء، وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما تشارك كذلك في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا".

وذكرت الوزيرة أن الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية ستشهد عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تتضمن أيضا الاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

كما تعقد عدد من المؤسسات اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية، واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.

وتعقد الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في المقر الرئيسي بجدة، ودورتين في بلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم عقدها العام الماضي بتونس على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود في 2020 إلى المقر الرئيسي في جدة.



وعُينت وزيرة التخطيط محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أغسطس الماضي بقرار من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.