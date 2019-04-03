تراجع البطاطس والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشًا وجنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، وسعر كيلو الجوافه بين 4 و7 جنيهات.

في المقابل ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي جنيهًا واحداً، لتيراوح بين 3.5 و55 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 75 قرشًا.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه