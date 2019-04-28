صالح الشيخ: سنواصل العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

القاهرة- مصراوي:

تعهد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة للقيام بدوره التنموي، بعد أن جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة فيه وعينه رئيسا للجهاز.

وقال الشيخ في بيان صحفي اليوم الأحد إن الجهاز يعمل على تنفيذ المحور الرابع من رؤية مصر 2030 والذي يركز على أهمية كفاءة وشفافية المؤسسات، ويخطو خطوات فعالة في سبيل تحقيق تطلعات وآمال الدولة والمواطن في جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة.

وأشار صالح إلى أنه ينفذ أيضا استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة الرئيسية وهي التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات، وبناء قواعد البيانات وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختلفة، لضمان جودة الخدمات المقدمه للمواطن .

وأضاف الشيخ، أن الجهاز يواصل عمله في إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، وكافة الشئون الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، ومراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية لكافة الجهات الحكومية.