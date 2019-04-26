بتخفيضات تصل لـ 25%.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

وسط إقبال المواطنين.. 10% زيادة في أسعار فوانيس رمضان هذا العام

كتبت- منار الرخ:

افتتح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم الجمعة، معارض سوبر ماركت "أهلا رمضان" بأرض كوتة بالإسكندرية، وتفقد أقسام المعرض وعروض الشركات المختلفة والمعروضات المخفضة في كافة السلع الغذائية، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 25%، بحسب بيان من الاتحاد.

وقال الوكيل، إن بعض الشركات قدمت تخفيضات أقل من سعر التكلفة بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن معرض أهلا رمضان بالإسكندرية يشارك فيه 65 شركة، بالإضافة إلى 14 معرضا بجانب المعرض الرئيسي، بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وقال عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال الافتتاح، إن هناك تنسيقا بين الغرفة التجارية والمحافظة لإنشاء المعرض فى أرض كوتة، وتتضمن عدد من شركات القطاع الخاص لاستكمال المنظومة وتقدم المعروضات بأسعار تنافسية مستمرة حتى 29 رمضان، بالإضافة إلى إقامة 8 معارض للمجتمع المدنى وأعضاء البرلمان.