وزير الاتصالات يبحث مقترحات الشركات الناشئة لتنمية مجال الذكاء الاصطناعي

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كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلي عدد من الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ العديد من المقترحات والآراء المتعلقة بتجهيز وتهيئة بيئة ملائمة لنمو مجتمع أعمال الشركات العاملة في هذا المجال، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة والتي يعد من أبرز تجلياتها استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحضر اللقاء هالة الجوهري مساعد الوزير لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحسام عثمان مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، وجلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وهبة صالح رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات.

وأشار عمرو طلعت، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة لإعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

وقال إن من المهم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر أثناء إعداد الاستراتيجية؛ مؤكداً أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لاستعراض الآراء ومناقشة المقترحات التي من شأنها المساهمة في دعم استراتيجية الدولة في هذا الاتجاه.

وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات تهتم ببناء قدرات الشباب في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في سوق الذكاء الاصطناعي؛ موضحاً أهمية زيادة اعداد الشركات العاملة في هذا المجال.

وذكر أنه يتم التعاون مع دول القارة الأفريقية في مشروعات التحول الرقمي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

واستعرضت جلستان رضوان، أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي هي في طور الاعداد؛ حيث قدم ممثلو الشركات آرائهم وأفكارهم حول الاستراتيجية.

واستمع الوزير إلى مقترحات ممثلي الشركات والتي كان من أبرزها ضرورة الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المدربة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك في مشروعات مع جهات الدولة المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء وجه الوزير نحو بذل أقصى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وعقد سلسلة من ورش العمل التي تضم ممثلي هذه الشركات؛ ومنها ورشة يتم تنظيمها بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتحديد أهم المهارات التي يجب صقلها للشباب لإعدادهم للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب في هذا المجال.

كما أشار إلى أنه سيتم عقد ورشة أخرى بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" للتعرف على أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.