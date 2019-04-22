أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصعد جنيها واحدا، مقارنة بمستواها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 611 جنيها للجرام، مقابل 610 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام 18 نحو 524 جنيها، وسعر الذهب عيار 24 نحو 698 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4888 جنيها.

وعالميا، انتعشت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة بالأسواق الأوروبية ولقى المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز، إن أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1280.90 دولار للأوقية.