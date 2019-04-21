بعد تراجع منتصف اليوم.. أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، والتي تراجع خلالها ببعض البنوك بين قرش و4 قروش.

وسجل سعر العملة الأمريكية بنهاية اليوم، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 17.15 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.17 جنيه، 17.25 جنيه للبيع.