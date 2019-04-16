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    النفط يتراجع إلى 71 دولارا متأثرا بالحديث عن رفع إنتاج أوبك

    12:19 م الثلاثاء 16 أبريل 2019
    النفط يتراجع إلى 71 دولارا متأثرا بالحديث عن رفع إنتاج أوبك

    النفط

    القاهرة - وكالات:

    تراجع خام برنت إلى حوالي 71 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامي المخزونات الأمريكية وبواعث القلق حيال مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك، بحسب وكالة رويترز.

    ويتوقع المحللون في المتوسط أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي.

    ويصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش من معهد البترول الأمريكي، وفقًا لوكالة رويترز.

    وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى تي.إف جلوبال ماركتس في لندن ”رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع في تقرير الأسبوع الماضي.

    وأضاف "بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين - لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطي ثانية".

    وفي الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت منخفضا 12 سنتا إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 63.46 دولار.

    وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30% هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.

    خام برنت أوبك النفط معهد البترول الأمريكي

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