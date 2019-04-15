ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 34 جنيها و35.5 جنيه.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا ليسجل بين 59 و65 جنيها، وهبط سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي، ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيها.