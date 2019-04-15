انطلاق المؤتمر الختامي لجولات تكني 2019 بالجامعة الأمريكية

انطلاق المؤتمر السنوي الخامس عن "المسئولية المجتمعية من أجل التنمية"

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت منذ قليل بمقر الجامعة الأمريكية، فعاليات المؤتمر الختامي لـ "جولات تكني 2019"، والذي يتناول استراتيجات الإدارة لدى رواد الشركات الناشئة وإنشاء ودعم مجتمعات ريادة الأعمال خارج العاصمة.

ويعرض المؤتمر قصص نجاح بعض الشركات الناشئة التي أصبحت رائدة في تغيير شكل الصناعة في مجالات مختلفة عن طريق الخدمات التي تقدم حسب الطلب، والتعريف بالاستراتيجيات وأساليب إدارة هذه الشركات الرائدة للخدمات التي يقدمونها.

وينظم المؤتمر برعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، وصندوق "سند" للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجمعية ملائكة الأعمال المصريين، وغيرها من الجهات الداعمة.

وسيتناول المؤتمر الجهود والمبادرات التي تتم حاليًا لتوسيع مجتمعات ريادة الأعمال خارج العاصمة والمدن لتمتد للمحافظات بهدف تقوية وتمكين رواد الأعمال فى مجتمع الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.

وسيتم التطرق إلى أوجه التعاون بين الشركات الكبيرة والناشئة في ظل سعي الشركات الناشئة للبحث عن فرص للشراكة مع الشركات الكبيرة التي تتيح لهم الدخول في الأسواق وتوسيع شبكات التوزيع الخاصة بهم، لكن مازالت هناك عقبات تواجه التعاون بين الشركات الكبيرة والناشئة وعدد قليل جدًا منهم نجح في إقامة وضع مربح للطرفين على المدى الطويل.

وقال طارق القاضي، مؤسس تكني إن الجولات زارت 12 محافظة مصرية للكشف عن الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وسيشهد المؤتمر التصفيات النهائية لمسابقة تكني 2019 التي تبلغ جائزتها 100 ألف جنيه.