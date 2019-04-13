معيط: تجاوزنا مرحلة أقرب لـ "الكارثية" ونستعيد حاليا عافية الاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن آثار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن تدريجيا.

وأضاف معيط، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه يشيد بتحمل المواطنين إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأنه نجح في تأمين اقتصاد البلاد حتى يكون المستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف "إننا تجاوزنا مرحلة كانت يمكن أن تكون كارثية بدون مبالغة، ويتم حاليا استعادة العافية للاقتصاد من استقرار العملة المحلية وانخفاض معدل الفائدة، وقدرة الدولة على تمويل زيادات في المرتبات والمعاشات والتأمين الصحي وتطوير التعليم وغيرها من توفير احتياجات المواطنين".

وأشار معيط، إلى أن معاناة المواطنين في الأساس تتمثل في عدم تناسب الأسعار مع المرتبات، ولكن هذا جانب من الموضوع، متسائلا: ماذا لو كان هناك توافر في الأموال ولكن السلع غير موجودة ؟، فما فائدة المال عندئذ ؟، مثل احتياج المواطن للدواء وهو غير موجود.

وأضاف أن الكهرباء، مثلا، الآن موجودة بدلا من انقطاعها في السابق، وكذلك الغاز الطبيعي فتوفير السلع هو المحك في هذا الأمر، وكذلك استقرار العملة المحلية في ظل نمو سكاني مستمر واحتياجات كبيرة للمواطنين.

وأشار معيط إلى أنه قبل 5 سنوات مثلا كانت هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تعيش في عشوائيات خطيرة، وهذا الأمر تراجع حاليا بسبب ما تم إنشاؤه من مشروعات للإسكان المناسب بدلا من تلك العشوائيات.

وأكد أن الموازنة الجديدة أعلنت بالفعل ومنشورة على موقع الوزارة، لافتا إلى أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة في تلك الموازنة وسياسة الوزارة هو الاستقرار الضريبي.

وقال وزير المالية إن الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة زادت بنسبة 40%، وهذه الاستثمارات تعني تحسينا في الخدمات وفرص عمل جديدة بما يساهم في الحماية الاجتماعية.

وقال إن بعض ممثلي الدول الشقيقة أعرب عن رغبته في الاستفادة من النوذج المصري للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف معيط، أن مصر أصبحت عنوانا رئيسيا على مستوى العالم، وأن مسئولي كبرى الهيئات الدولية يهنئون مصر على نجاح برنامجها الإصلاحي الاقتصادي.

وقال إن وزيرة مالية أوكرانيا أشادت بما ذكره بنك "ستاندرد تشارتر" في تقرير له والذي توقع أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 رغم أن أوكرانيا لم تكن لها الحظ بأن تكون في تلك القائمة.