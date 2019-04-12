الذهب يقلص خسائره الأسبوعية.. والجرام يزيد 6 جنيهات في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

عوض الذهب خسائره الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي، وارتفع بنحو 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 626 جنيها مقابل 620 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 536 جنيه، وعيار 24 إلى 718 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع أمس، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية منافسة، 0.2% متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، ومتجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

وستعزز الأرباح القوية للشركات على الأرجح إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة المخاطر مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى في نصف قرن تقريبا وأن أسعار المنتجين زادت أكبر قدر في خمسة أشهر في مارس.

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ نهاية مارس في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب مواقف البنوك المركزية المائلة إلى التيسير النقدي والمخاوف بشأن النمو العالمي.