الاستثمار: البنك الدولي يدعم مبادرة مصر للتحول الرقمي في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على زيادة التعاون المشترك ودعم مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن الجانبين اتفقا خلال اجتماع على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات البنية الأساسية ورأس المال البشري.

كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون في مجالات الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال والقضاء على الفساد، ودعم مصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البيان، إنه تم الانتهاء من الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك على تخصيص 200 مليون دولار لمصر لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تتعاون حاليا تتعاون مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب.

وأكدت نصر، حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية بناء على الأولويات الوطنية.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ.