تراجع خسائر شركات الغزل والنسيج إلى 2.5 مليار جنيه العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان اليوم الخميس، إن الجمعية العامة للشركة القابضة اعتمدت نتائج أعمال القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017-2018، وبلغت إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة 3.9 مليار جنيه بتحسن نسبته 7.3% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأضاف البيان أن قيمة الصادرات ارتفعت إلى 880 مليون جنيه بنسبة زيادة 39% عن العام المالي السابق.

وعلى أساس نتائج الأعمال المستقلة، عادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتحقيق أرباح خلال العام المالي الماضي، بقيمة 25.2 مليون جنيه، مقابل خسائر لعدة سنوات، وإيرادات بحوالي 92.4 مليون جنيه، بحسب البيان.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال عمومية الشركة القابضة، إن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية في الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة التطوير تستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافي ربح يتعدى 3 مليارات جنيه بعد إتمام خطة التطوير.

وأوضح أن الخطة بدأت بمحالج القطن حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور في الفيوم بمساحة 10 أفدنة على أن يتم التشغيل التجريبي الكامل للمحلج خلال أيام.

وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم، وتحويل ثلاث شركات (المحلة – كفر الدوار – حلون) إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى مع تخصيص ثلاث مراكز للتصدير في المحلة وكفر الدوار والدلتا.

وقال الوزير إنه جاري التعاقد مع الاستشاري "وارنر" - الذي قام بإعداد دراسة التطوير – للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة، إلى جانب التعاقد مع استشاري عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المباني والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية.

وأضاف أن العمال عنصر أساسي في تنفيذ عملية التطوير التي ستنعكس إيجابًا عليهم من خلال تحسين الأجور وبيئة العمل، حيث سيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للتعامل مع الماكينات المتطورة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة) وبذلك يصبح رأس المال بعد التعديل نحو 9.1 مليار جنيه.