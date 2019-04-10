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    نستلة: بيع المنتحات الغذائية من خلال التجارة الإلكترونية قد يحتاج 10 سنوات

    02:59 م الأربعاء 10 أبريل 2019
    نستلة: بيع المنتحات الغذائية من خلال التجارة الإلكترونية قد يحتاج 10 سنوات

    المنتحات الغذائية

    كتب- محمد علاء الدين:

    قالت هايدي الجنيدي مدير الاتصال والتجارة الإلكترونية بشركة نستلة، إن الأبحاث التي أجريتها الشركة تشير إلى وجود نمو 14 مليون بائع عبر الإنترنت لا تمثل نسبة بائعي الأغذية منهم سوا 3% فقط.

    وأضافت خلال الجلسة الثانية لقمة مصر لتجارة التجزئة 2019، تحت عنوان "مستقبل تجارة التجزئة"، أن التطور سيطول هذا القطاع ولكن سيحتاج لوقت ما بين خمس لعشر سنوات في مصر، لأن أغلب المصريين يفضلون لمس المنتجات وتذوقها قبل شرائها.

    "المصريون يفضلون تذوق الجبنة الرومي قبل شرائها، ولكن التحول للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية بمصر قادم ولكنه يحتاج لمزيد من الوقت" بحسب الجنيدي.

    وقال بول انطاكي مؤسس ومدير شركة بريميوم العالمية، إن قطاع التجزئة في مصر يحتاج للرقمنة، ويبقى علينا أن تقرر أي الأدوات التكنولوجية الأكثر إفادة للقطاع لاستخدامها.

    وأضاف "نحن في مصر محظوظين لأننا نستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية التي يصل إليها العالم بسبب تأخرنا خطوة عن التطور التكنولوجي".

    المنتحات الغذائية هايدي الجنيدي التجارة الإلكترونية الإنترنت شركة نستلة

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