الغرف الليبية: نحتاج للمصريين في إعادة الإعمار.. وأشقائنا أولى من الأجانب (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومنار الرخ:



دعا محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، الشركات المصرية والمستثمرين لإعادة إعمار ليبيا باستثماراتهم، قائلا: "ليبيا في حاجة إلى مصر والعمالة المصرية، والأحداث التي تمر بها ليبيا تسببت في غياب السلع والعمالة من أقرب دول الجوار لنا".

وأضاف الرعيص أن المناخ الليبي حاليا هو أنسب مناخ للعمالة المصرية وأنه لابد من استغلاله جيدا، وذلك لحاجاتها لسواعد وخبرات المصريين في مساعدة أبناء ليبيا لإعادة إعمارها من جديد قائلا: "سواعد أشقائنا المصريين أولى من العمالة الأجنبية".

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني، الذي عقدته غرفة تجارة الإسكندرية اليوم الخميس، بعنوان "نحو تنمية متكاملة ومستدامة" بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومحمد الحويج، المستشار الاقتصادي الليبي، وصالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد الليبي للغرف، وهانى سفراكس، رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، وقنصل عام ليبيا وأعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وقال الرعيص، إن "ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب كما تصورها وسائل الإعلام المختلفة، وتضررنا كثيرا مما يحدث في المنطقة العربية من إرهاب بشري واقتصادي، مضيفا أن "الحياة تسير بصورة طبيعية في كافة المدن، وبعض القناصل والسفراء يحضرون إلي ليبيا ويحصلون على إقامة آمنة، ثم يخرجون على الإعلام للتصريح بأنها غير مستقرة".

وأوضح رئيس اتحاد الغرف الليبية أن بلاده في حاجة إلى المزيد من العمالة وإقامة العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية لاستكمال إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن عودة الاستثمارات ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا والذي كان انخفض من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون دولار فقط، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.