وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد يوناني تشجيع المشروعات المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وفد يوناني، برئاسة افستاتيوس جياناكديس، نائب وزير الاقتصاد والتنمية، تشجيع الشركات المصرية واليونانية، للدخول في مشروعات مشتركة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، والصحة، والبنية الأساسية.

كما بحث الجانبان تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.



وأشارت الوزيرة إلى الخريطة الاستثمارية التي تضم عددا من الفرص الاستثمارية تتمثل في المشروعات القومية أبرزها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وبلغت الاستثمارات اليونانية في مصر نحو 150 مليون دولار في قطاعي الصناعة والخدمات عبر 199 شركة يونانية فقط.

ودعت الوزيرة، الوفد اليوناني لزيادة الاستثمارات اليونانية في مصر، مشيرة إلى أن حجم هذه الاستثمارات لا يعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة، وتحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي، ونقل المعرفة التكنولوجية في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.

وقال نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، إن هدف زيارة الوفد اليوناني إلى مصر يتمركز حول محورين وأولهما توطيد علاقات التعاون بناءً على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الشركات اليونانية القائمة في مصر وحثها على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الدفع بمزيد من الشركات اليونانية إلى السوق المصري لتنفيذ استثمارات جديدة، تفعيلا لاتفاق التعاون المتبادل بين البلدين، حيث تعد مصر بوابة الدخول إلى أفريقيا، وتعد كذلك اليونان المدخل للاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

ويضم الوفد اليوناني الذي يزور مصر، عددا من الشركات اليونانية في القطاعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والنسيجية، والغذائية، والخشبية، والبناء والتشييد، والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات.