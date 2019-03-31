البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

واصلت البورصة ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع- مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.49%، إلى مستوى 14737 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، و39.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب خلال اليوم صافي بيع بقيمة 97.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 14666 نقطة، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.