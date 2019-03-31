دايس تستحوذ على أصول من شركة كايرو قطن مقابل 140 مليون جنيه

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة دايس للملابس الجاهزة خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر والبنك التجاري الدولي "CIB" لشراء الأصول المؤجرة من كايرو قطن في نوفمبر 2017 مقابل 140 مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد للبورصة المصرية، سيتم تمويل جزء من الصفقة ذاتيا، على أن يمول البنك التجاري الدولي باقي قيمة الصفقة عن طريق قرض متوسط الأجل، على أن يتم الانتهاء من إجراءات إتمام الصفقة خلال ستة أشهر.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن إتمامها عملية شراء أسهم بمجموعة الإسكندرية للملابس الجاهزة، لترتفع نسبة ملكيتها من 95% إلى 100% يناير الماضى.

يذكر أن دايس حققت أرباحاً بلغت 112.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 131.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 782.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.