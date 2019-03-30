نائب محافظ المركزي: تلقينا طلبات من بنوك دولية للعمل في مصر

القاهرة- وكالات:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، إن البنك تلقى طلبات من بنوك دولية للعمل في السوق المصري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ..الطريق الى بازل 4" الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالإسكندرية، بحضور قيادات القطاع المصرفي العربي.

وأضاف نجم أن القطاع المصرفي المصري يمثل نحو 85 %من القطاع المالي، مشيرا الى أن قانون البنوك الجديد يتواكب مع التطورات المالية العالمية.

وعن مقررات بازل 4، قال نائب محافظ البنك المركزي، إن لجنة بازل الدولية وضعت معايير واضحة بشأن العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومه الرقابي.

وأكد نجم أنه في إطار دور المصارف في تنفيذ ما استحدث من ممارسات مصرفية عالمية، يجب العمل على دراسة أفضل الممارسات المالية في مجال الرقابة المصرية.