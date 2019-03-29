الصناعة: إل جي تستثمر 17 مليون دولار في 3 خطوط إنتاج جديدة قريبا

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن شركة إل جي مصر للإلكترونيات تخطط لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في 3 خطوط لإنتاج الثلاجات والغسالات الأوتوماتيك وأجهزة الميكروويف بإجمالي استثمارات تبلغ 17 مليون دولار.

والتقى الوزيرـ دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر للإلكترونيات، وعلاء عمر نائب رئيس الشركة لبحث توسعات الشركة بالسوق المصري وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، بحسب البيان.

واستعرض اللقاء، خطة عمل الشركة الخاصة بالاستثمارات الجديدة حيث يتضمن المشروع خط جديد لإنتاج الثلاجات قبيل نهاية العام الجاري وسيتم تخصيص نحو 50% من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير باقي الإنتاج للأسواق الخارجية.

وأوضح نصار أن خط الإنتاج الثاني سيتم تدشينه مطلع العام المقبل وسيُخصص لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك ذات الفتحات العلوية بمقاسات كبيرة تتراوح بين 13 إلى 23 كيلو جرام لتلبية احتياجات المستهلك المصري.

وتبلغ استثمارات خط الإنتاج 3 ملايين دولار وبنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، كما يتم تدشين الخط الثالث خلال العام المقبل بقيمة استثمارات تصل إلى مليوني دولار لإنتاج الميكروويف، بحسب الوزير.

وأضاف نصار، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في السوق الإفريقي من خلال مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم استنادا إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.

وقال دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر للإلكترونيات إن الشركة متواجدة بقوة في السوق المصري منذ عام 1990 حيث تبلغ استثمارات الشركة حاليا نحو 240 مليون دولار، وفقا للبيان.

وأشار كواك، إلى أن الشركة تضخ سنويا استثمارات جديدة بالسوق المصري آخرها توسعات واستثمارات جديدة في مجال إنتاج شاشات التليفزيون والغسالات بقيمة 80 مليون دولار خلال العام الماضي.