ياسر إسماعيل حسن يتقدم باستقالته من رئاسة بنك الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قال مصدر في بنك الكويت الوطني، لمصراوي، إن ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي للبنك، تقدم باستقالته من منصبه، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن ياسر إسماعيل حسن، تلقى عروضا من بنوك كبرى لشغل منصب الرئيس التنفيذي، بعد أن شغل هذا المنصب في بنك الكويت الوطني لمدة 12 سنة.

ودخل بنك الكويت الوطني السوق المصري عام 2007 عقب استحواذه على بنك الوطني المصري، ليصبح أول بنك كويتي يعمل في البلاد.