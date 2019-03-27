"تنمية الصادرات" تفوز بدرع التميز الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية عربيا

كتبت- دينا خالد:

فازت هيئة تنمية الصادرات بجائزة درع التميز الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية على مستوى الحكومات العربية، وأفضل بوابة إلكترونية عربية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وسلم الجائزة لخالد يوسف رئيس الهيئة، محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعى الدول العربية، وبيار مكرزل رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وغادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط، ممثلة عن الوزيرة هالة السعيد.

وقال خالد يوسف خلال مراسم تسليم الجائزة، إن فوز الهيئة بجائزة درع التميز الذهبي يمثل خطوة مهمة في تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الهيئة تهدف في المقام الأول إلى تنفيذ الرؤية العامة للدولة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على مواكبة المستجدات العالمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصادرات تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وذكر أن الهيئة دشنت بوابة الصادرات بهدف مساندة المصدرين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تقديم عدد كبير من الخدمات بصورة إلكترونية ومبسطة.

وتشمل بوابة الصادرات ميكنة عملية الحصول على كافة خدمات الهيئة، وإتاحة خريطة الصادرات المصرية، وخريطة الأسواق الواعدة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات الفرص التصديرية، وقواعد بيانات المشترين الأجانب، وتوفير دراسات سوقية على مستوى المنتجات والدول، وقياس جاهزية التصدير إلكترونيا للشركات المصرية، بحسب يوسف.

ودعا خالد يوسف الشركات والمنتجين والجهات الاقتصادية الحكومية العربية إلى التسجيل على البوابة للاستفادة والتعرف على الخدمات المتاحة من هيئة تنمية الصادرات.