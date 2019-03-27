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    43 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    01:17 م الأربعاء 27 مارس 2019
    43 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات الأمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 24.5 و26.5 جنيه، و سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و65 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 37 و43 جنيهًا.

    كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو الجمبري بين 260 و320 جنيهًا، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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