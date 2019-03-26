النفط يصعد وسط استمرار تخفيضات المعروض لكن مخاوف الركود تكبحه

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتخفيضات المعروض التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، لكن المخاوف من ركود محتمل حالت دون مزيد من المكاسب للأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.48 دولار للبرميل، مرتفعة 27 سنتًا بما يعادل 0.4% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل، بزيادة 53 سنتًا أو 0.9% عن التسوية السابقة.

تستمد أسعار النفط دعما منذ بداية 2019 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا بحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من المعروض هذا العام لرفع الأسواق.

وقالت ترافيجورا لتجارة السلع الأولية، أمس، إنها تتوقع أن يدور برنت بين 66 و67 دولاراً للبرميل، أو أعلى قليلا، لبقية السنة، وفقا للوكالة