البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي في مؤشراتها
كتبت- دينا خالد:
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه من العرب والأجانب نحو الشراء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14840.9نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 139 مليون جنيه، و299 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 439 مليون جنيه.
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