البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه من العرب والأجانب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14840.9نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 139 مليون جنيه، و299 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 439 مليون جنيه.