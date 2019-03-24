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    البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

    03:25 م الأحد 24 مارس 2019
    البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه من العرب والأجانب نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14840.9نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

    وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 139 مليون جنيه، و299 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 439 مليون جنيه.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

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