الجنيه الذهب يصل إلى 5056 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، وهو سعر الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم حوالي 632 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 543 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5056 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار الذهب، إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا عند 1301.58 دولار للأوقية، بسبب أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.