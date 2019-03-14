الذهب يهبط عالميًا مع تعافي الدولار وانخفاض ضبابية أزمة بريكست

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بأزمة بريكست، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، إن المعدن ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.4% إلى 1303.87 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس الجاري عند 1311.07 دولار، أمس.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1304.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة، "للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية، فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم"، وفقًا للوكالة.

وأضافت، أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون في وقت لاحق يوم الخميس لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليًا في 29 مارس الجاري.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1% بعدما تكبد أكبر خسائره في أسبوعين في الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب الوكالة.

وزاد الذهب نحو 2% منذ بداية العام وسط توقعات بتحلي مجلس الاحتياطي بالصبر في رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.