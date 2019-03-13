هشام توفيق يكلف القابضة للنقل البحري بتسهيل وصول المصدرين لأفريقيا

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير: أحمد النجار:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تكليف مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالاهتمام باللوجيستيات، ومد جسور النقل مع دول أفريقيا لتسهيل عملية التصدير بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح توفيق، خلال مشاركته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، أن الشركة القابضة بمجلس الإدارة الجديد ستبحث تشغيل خطوط نقل منتظمة بينها إعادة تشغيل خط الإسكندرية فينيسيا، وخط العين السخنة شرق أفريقيا، على أن توفر الخدمات اللازمة بانتظام.

وأضاف "توفير الخدمات اللازمة سيسهل على المصنعين المصريين فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في أفريقيا، وزيادة التصدير .. سنعمل مبدأيا على ضخ أموال لتوفير الخدمة بانتظام، وتحقيق ربح على المستوى الطويل".

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وافقت الإثنين الماضي، على تعيين اللواء أركان حرب، صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وبلغ صافي ربح الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خلال العام المالي الماضي 1.125 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم الاثنين.



وقال البيان إن مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 2016/2017.

وتسعى الوزارة إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحي المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة، بحسب البيان.

وتنفذ الشركة عددا من المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليون جنيه.