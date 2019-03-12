تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 23 جنيها و25.5 جنيه.

وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري أيضا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 90 و170 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 260 و320 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك البوري إلى بين 35 و41 جنيها.