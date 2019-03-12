  • عاجل:بيان رسمي| الأرصاد: غدًا "طقس سيئ".. أمطار وأتربة ورياح لحد العاصفة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    11:51 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
    تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك بسوق العبور

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 23 جنيها و25.5 جنيه.

    وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري أيضا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 90 و170 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

    وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 260 و320 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك البوري إلى بين 35 و41 جنيها.

    سوق العبور أسعار الأسماك

    الخبر التالى:

    سفير كندا بالقاهرة: قدمنا مليار دولار مساعدات لمصر على مدار 40 سنة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان