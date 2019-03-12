تراجع الكوسة وزيادة الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والفلفل الرومي، والبرتقال السكري والبلدي وأبو سرة بين 25 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار كيلو الليمون البلدي واليوسفي بين 50 قرشا وجنيه واحد خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.