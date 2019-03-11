وزير الاتصالات يشكل لجنة لحل مشكلات الشركات الناشئة بالقطاع

كتب- محمد علاء الدين:

قرر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشكيل لجنة أعمال تضم ممثلين من شباب رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن مهام عمل هذه اللجنة تتضمن تقديم تقرير خلال أسبوع يضم حلولا للمشكلات التي تواجه شباب رواد الأعمال، ووضع أفكار مقترحة للتغلب على المعوقات التي قد تعترض عددا من مشروعات ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات مع 30 شابا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة المتميزة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة- Startup Day " والذي نظمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع الشباب، ودعوة عدد من الجهات المعنية وذات الصلة.

ويأتي هذا اللقاء للتواصل مع هذه الشركات وتكريمها نظراً لما حققته من نجاحات ملموسة سواء بالحصول على استثمارات أو تمويلات دولية لأفكارهم المبتكرة، أو احتضانهم داخل مسرعات أعمال عالمية مثل صندوق الاستثمار ومسرع النمو "500 Startups" الكائن بوادي السليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الوزارة.

وذكرت الوزارة أنه تم إدراج عدد من هذه الشركات ضمن قوائم أفضل الشركات الناشئة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك فوز عدد منهم بالمراكز الأول في مسابقات عالمية عن أفضل الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الوزير وشباب رواد الأعمال؛ حيث أكد طلعت دعم الدولة الكامل ومساندتها لريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر لما تمثله من أهمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الاتصالات على تحفيز وتشجيع وبناء قدرات رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وإيجاد المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة والتوسع في أعمالها.

وأضاف أنه يتم إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الوزير إن مشروعات التحول الرقمي تمثل فرصا كبيرة للشركات الناشئة للتعاون مع الشركات الكبرى المسئولة عن تنفيذ هذه المشروعات من خلال إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأشار إلى أنه في إطار التوجه إلى الأسواق الأفريقية فمن المقرر أن تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ ملتقى سيتم خلاله دعوة الحكومات والشركات الأفريقية، والشركات المصرية التي تعمل على ابتكار الحلول التكنولوجية، ومؤسسات التمويل.

ويعد "يوم الشركات الناشئة" منصة رائدة لتحفيز الابتكار التكنولوجي وتشجيع ريادة الأعمال من خلال التواصل مع رواد الأعمال المتميزين والاستماع لقصص نجاحهم ومشاركة خبراتهم.

كما يتم من خلال هذه المنصة كذلك الاحتفاء بهؤلاء الرواد وإلقاء الضوء على مشاريعهم الريادية الناجحة، والوصول بها إلى مرحلة التميز كشركات تكنولوجية ناشئة واعدة باعتراف المؤسسات العالمية والتقارير الدولية المتخصصة، وفقا للبيان.