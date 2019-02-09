بنك مصر يرفع حد السحب النقدي اليومي على 3 كروت خصم فوري

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر زيادة حد السحب النقدي على 3 كروت الخصم الفوري "ديت كارد" باستخدام ماكينات الصراف الآلي (Atm) داخل مصر، بداية من الشهر الجاري.

والكروت التي رفع البنك عليها حد السحب النقدي هي الجولد والبلاتينيوم والتيتانيوم مع الإبقاء على الكارت العادي الكلاسيك دون تغيير.

وأشار المسؤول إلى أنه تم رفع حدود السحب اليومي على كارت الجولد إلى 18 ألف جنيه بدلا من 12 ألف جنيه سابقا كما تم رفع الحد على التيتانيوم إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، بينما تم رفع الحد على كارت البلاتينيوم إلى 35 ألف جنيه بدلا من 17 ألف جنيه سابقا.

وأبقى البنك على حد السحب اليومي على الكارت الكلاسيك عند 10 آلاف جنيه يوميا دون تغيير.

وكان بنك مصر قرر إصدار 3 كروت جديدة للخصم الفوري في أكتوبر الماضي للعملاء العاديين بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وماستر كارد بدلا من الاعتماد على كارت واحد الكلاسيك .

ويتيح البنك جميع أنواع الكروت لكافة عملائه دون ربط نوع الكارت بحجم حساب العميل .

ويتباين الحد الأقصى لعدد حركات السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بين كارت وآخر حيث تبلغ عدد الحركات على الكارت البلاتينيوم ١٢ حركة فيما الكارت التيتانيوم لايسمح بأكثر من 10حركات باليوم فيما كارت الجولد والكلاسيك يبلغ خمس حركات فقط .

ويضع البنك حد أقصي للسحبة الواحدة 8 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الالي.

ويتراوح مصاريف الإصدار والتجديد السنوي للكاروت بين 30 جنيها الكلاسيك و 40 جنيها الجولد و60 جنيها التيتانيوم و100جنيه البلاتينيوم .