البنك المركزي يعلن طرح عطاء بمليار دولار الاثنين المقبل

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي اليوم السبت على موقعه الإلكتروني عن طرح عطاء دولاري بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة مليار دولار يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المركزي أن آجال العطاء يبلغ 364 يومًا (عام) يحين ميعاد استحقاقه يوم 11 فبراير من العام المقبل 2020.

وكان البنك المركزي باع في عطاء دولاري الشهر الماضي بقيمة 854.1 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.7% لمدة عام حسب موقع المركزي.