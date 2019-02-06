المالية تلزم المتعاملين بسداد مدفوعات الحكومة فوق 500 جنيه إلكترونيا في مايو

وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونيًا بدءًا من مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها ستتيح سداد المبالغ أقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.

وقال الوزير، إن القرار يأتى تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، بحسب البيان.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها إلكترونيًا والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، بما يسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد.

وقالت الوزارة، في البيان، إنها ستنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وعقدت الوزارة عددًا من ورش العمل بمختلف المحافظات، بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد، بحسب البيان.

وبلغ عدد العاملين بالدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالي 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية وطلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية بمجرد التحاقهم بالجامعة، وفقا للوزارة.