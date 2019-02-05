وزير البترول: انطلاق مؤتمر ومعرض إيجبس 2019 الإثنين المقبل

وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ( إيجبس 2019) في دورته الثالثة، يوم الإثنين المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري، لمدة 3 أيام.

وأضاف الملا، أن المؤتمر المقرر إقامته تحت عنوان " شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " يعد نافذة مهمة لمصر لعرض الفرص والإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها في مجال صناعة البترول والغاز، وإلقاء الضوء على ماتحقق من نتائج وتطورات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير اليوم للإعلان عن الملامح الرئيسية للمؤتمر والمعرض المصاحب له بحضور عدد من قيادات قطاع البترول و مسئولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

ويشارك في فاعليات المعرض أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ويضم 13 جناحا لكبريات الدول في الصناعة البترول، بحسب الملا.

وأشار الملا، إلى أن أعداد المشاركين في المؤتمر والمعرض لهذا العام في تزايد عن النسختين السابقتين، حيث يشهد مشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى من وزراء الطاقة والبترول في دول لبنان والبحرين والسودان وكوت ديفوار، ومسئولي كبريات المنظمات الدولية والإقليمية للبترول والطاقة وتضم الأمناء العموم لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتدى الطاقة العالمى ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومدير مرصد الطاقة بالبحر المتوسط ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية.

وأضاف الملا أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 1200 شخص يمثلون أعضاء الوفود المشاركة إلى جانب مشاركة أكثر من 200 خبير في جلسات المؤتمر التي ستضم 10 جلسات استراتيجية لمناقشة قضايا حيوية متصلة بالصناعة بالإضافة إلى 33 جلسة فنية إلى جانب 21 جلسة نقاشية وموائد مستديرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

وقال كريستوفر هادسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس" الدولية المنظمة لمؤتمر ومعرض ايجبس 2019، إن الإمكانات الهائلة لمصر تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف هادسون، أن قطاع البترول والغاز المصري أصبح في بؤرة الإهتمام العالمى لما يمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار خاصة على مستوى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.