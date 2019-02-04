سوق المحمول يخسر 7.3 مليون عميل في 11 شهرًا

كتب- محمد علاء الدين:

واصل سوق المحمول خسائره على مستوى عدد العملاء المشتركين، خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بعدما فقد نحو 380 ألف عميل جديد، وفقًا لما تظهره بيانات وزارة الاتصالات.

وبلغ عدد مشتركي المحمول خلال شهر نوفمبر الماضي 93.95 مليون مشترك مقابل 94.31 مليون مشترك في أكتوبر الماضي.

ومنذ يناير وحتى نوفمبر الماضيين خسر سوق المحمول نحو 7.35 مليون عميل في 11 شهرًا، حيث بلغ عدد العملاء في يناير الماضي 101.3 مليون مشترك.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات فإن سوق المحمول فقد نحو 6.69 مليون عميل خلال نوفمبر الماضي مقارنة بعدد العملاء في نوفمبر 2017، والذي بلغ وقتها 100.69 مليون عميل.

وكان عدد مشتركي المحمول تراجع خلال أكتوبر الماضي بنحو 300 ألف مشترك مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.

وفي مارس الماضي ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشغلي المحمول ببيع الخطوط من خلال فروع الشركات فقط بعد أن كانت تباع لدى التجار والموزعين ما أثر على معدلات المبيعات وفي شهر يوليو الماضي فرضت وزارة المالية رسومًا على بيع الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا و10 جنيهات رسومًا إضافية كل شهر على فاتورة المحمول.

وبلغ معدل انتشار الهاتف مقارنة بعدد السكان 101.95% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 102.48% خلال أكتوبر الماضي.

وقالت بيانات وزارة الاتصالات إن عدد مشتركي الهاتف الثابت ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 8.12 مليون مشترك مقابل 7.91 مليون مشترك في أكتوبر الماضي.

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